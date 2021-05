E’ stato annullato dal Tar il provvedimento con cui l’Asp di Catanzaro ha deciso di non dare seguito al contratto con il Sant’Anna Hospital. Lo comunica la prooppriuetà della clinica.

“Ancora una volta – è scritto in un comunicato – è la terza volta in pochi mesi, i Giudici del Tar Calabria annullano, con sentenza n.1079/2021, un provvedimento dell’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ritenuto evidentemente illegittimo. Il nostro legale di fiducia, Alfredo Gualtieri, ci ha appena informato che il Tar Calabria con sentenza depositata in data odierna, spiega, con dovizia di particolari, i motivi per i quali la deliberazione n.443 del 13/04/2021, a firma dei Commissari straordinari Gullì, Musolino, Latella e dei direttori amministrativo Marchitelli e sanitario Lazzaro, è da ritenersi non legittima. La delibera annullata – spiega il comunicato – è quella con la quale l’ASP di Catanzaro ha deciso di non contrattualizzare il S. Anna Hospital adducendo come motivazione l’indagine penale “cuore matto” e la mancanza di accreditamento per l’anno 2020.Circostanze queste, puntualmente “smontate” dalla domanda cautelare proposta dall’avvocato Alfredo Gualtieri ed oggi accolta dal Tar”.