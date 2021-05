Tragedia oggi in tarda mattinata a San Cono, frazione di Cessaniti. Un uomo, Nino Sorrentino, residente nel piccolo borgo, è morto cadendo in un burrone. Da quanto si apprende, l’uomo era a piedi, nei pressi della sua abitazione, quando è precipitato. Da ricostruire, la dinamica del sinistro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’elisoccorso, due ambulanze e i carabinieri ma i soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il decesso.