Tre mesi per attuare una campagna mediatica di supporto alle vaccinazioni. Il titolo è suggestivo ed è “Io mi vaccino perché…”; se ne occuperà la Protezione civile e il costo previsto è di 400mila euro (315mila arrivano da fondi europei, il resto lo mette a disposizione lo Stato). L’idea sarebbe quella di “adeguarsi all’eccezionalità” e avviare “un nuovo regime di comunicazione a breve e medio raggio in cui la comunicazione digitale dovrà essere al centro della pianificazione” perché “permette a tantissime persone di restare costantemente aggiornate sulle evoluzioni della situazione, non solo a livello nazionale ma quanto e soprattutto a livello locale con gli aggiornamenti, le informazioni ufficiali e le comunicazioni dei canali regionali”. Proprio mentre il presidente ff Spirlì esprime soddisfazione perché la Calabria non è più ultima nelle vaccinazioni la Regione decide di varare questo nuovo piano. La maggior parte della spesa sarà impegnata, più che per la trasmissione, per la realizzazione degli spot. Nel dettaglio, verranno realizzati (non è ancora dato sapere da chi) almeno 5 spot con contenuti e messaggi generali e specifici, di diversa durata, con sceneggiatura ad hoc differenziata per target d’età, destinati a tv, radio, social media, web/blog di informazione. La Cittadella realizzerà anche una campagna di affissioni pubbliche su tutto il territorio regionale e una parallela campagna di inserzioni su web e carta stampata. Anche i contenuti della campagna di affissioni e delle inserzioni verranno definiti all’interno del Tavolo di Lavoro. Costo? 35mila euro Iva inclusa. La Regione pare si ponga l’obiettivo di “dare risalto ad una campagna di comunicazione vera, chiara e trasparente”.