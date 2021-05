La Commissione straordinaria dell’Asp di Catanzaro, rende noto che “in relazione agli accordi contrattuali con le cinque Case di cura (Villa Michelino, Villa Serena, Villa Sant’Anna, Villa del Sole, Villa Rachele) insistenti sul territorio di competenza, sono in itinere le procedure di analisi del budget, che verrà assegnato con atto deliberativo. Pertanto oggi, giovedì 27 maggio, non saranno sottoscritti i contratti con le strutture sanitarie”. In relazione all’incontro con le case di cura, l’Asp precisa anche che la “delegazione pubblica dell’Asp di Catanzaro, in occasione degli incontri di lavoro con le cinque Case di cura, si è limitata, nella qualità, all’esclusivo approfondimento di tematiche meramente tecniche quali patologie, interventi chirurgici e percorsi riabilitativi, il tutto messo in relazione alla mobilità passiva regionale e del territorio provinciale. Pertanto, si chiarisce che non sono stati assolutamente trattati ulteriori aspetti oltre quanto sopra sinteticamente riportato”.