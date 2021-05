Girifalco, l’assessore regionale De Caprio ha incontrato la comunità

L’albero della legalità, a Girifalco, sorge nel giardino della scuola dell’infanzia nel plesso Bufalello. La quercia, simbolo di giustizia e coraggio, ha messo radici lì dove crescono le radici della comunità. Per questo motivo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro, ha voluto celebrare questo momento con una figura simbolo della legalità, l’assessore regionale all’Ambiente Sergio De Caprio, ieri presente all’iniziativa “La via della legalità”.

Accompagnato dal consigliere regionale Flora Sculco, il capitano Ultimo ha preso parte ai due momenti dell’iniziativa, promossa dal vicesindaco con delega alla Legalità, Alessia Burdino e dal consigliere comunale con delega alla Pubblica Istruzione Delia Ielapi: la prima svoltasi nel giardino della scuola dell’infanzia di Bufalello dove è stato piantato l’albero dopo gli interventi del sindaco, Pietrantonio Cristofaro, del vicesindaco Alessia Burdino, del dirigente scolastico dell’IC Scopelliti, Raoul Elia e della referente all’Ambiente, Rosanna Defilippo, che ha promosso l’iniziativa portata avanti dai Carabinieri della Biodiversità che, nei giorni scorsi, hanno consegnato diversi alberi nell’ambito del progetto “L’Albero del Futuro”; la seconda parte dell’iniziativa si è svolta, invece, in via dei Papaveri dove l’artista Claudio Chiaravalloti ha, negli anni scorsi, immortalato il volto del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa sulle pareti della cabina Enel divenuta la più bella d’Italia a seguito del concorso #StreetArtChallenge; in questa suggestiva cornice sono stati presentati i lavori degli studenti seguiti dalla docente Lorenza Pavone che li ha illustrati insieme al baby sindaco Nausica Cimino dopo l’introduzione del consigliere comunale con delega alla Pubblica Istruzione, Delia Ielapi.

I lavori sono stati conclusi dall’assessore regionale all’Ambiente Sergio De Caprio.La visita a Girifalco dell’assessore regionale all’Ambiente Sergio De Caprio rientra nell’iniziativa, “La via della legalità”, promossa ieri dall’Amministrazione Comunale, con l’Istituto Comprensivo Scopelliti, la Pro Loco e Pepe’ Rosano’, alla presenza della Compagnia dei Carabinieri, della Prociv, dei parroci, dei dirigenti scolastici dell’IC Comprensivo Raoul Elia, dell’IIS Majorana Tommaso Cristofaro, degli alunni della classe III della scuola dell’infanzia Bufalello, del baby sindaco Nausica Cimino e di tre studentesse della scuola secondaria di primo grado, in rappresentanza di tutti gli studenti.

Fondamentale per la riuscita dell’iniziativa è stato il contributo dei Carabinieri della Biodiversità che hanno donato dagli alberi, tra cui la quercia piantata ieri; della Pro Loco che, con il tocco artistico di Rocco Stranieri, ha realizzato le “panchine della legalità” collocate in via dei Papaveri dove c’è il murales raffigurante il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa; del maestro Franco Ferragina che ha immortalato il volto del capitano Ultimo con il suo falco in un’opera artistica straordinaria. Ed ancora il ringraziamento dell’amministrazione comunale è andato a Pepe’ Costantino, Paolo Migliazza, Salvatore Scicchitano, Domenico Olivadese e Valentina Loiarro per aver materialmente creato la cornice di questa iniziativa. Ma anche alla famiglia di don Giovanni Signorello che ha partecipato all’iniziativa ricordando il tratto di strada percorso dal compianto sacerdote insieme al capitano Ultimo.In ricordo di questa giornata l’amministrazione comunale ha inteso donare agli alunni della scuola dell’infanzia (plesso Bufalello e plesso Cipressi, dove sarà piantato un secondo “albero della legalità”) delle matite ecosostenibili.