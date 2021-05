Alcuni medici che lavorano nel vibonese “erano funzionali al clan Lo Bianco”. A dirlo è stato il collaboratore di giustizia Andrea Mantella nell’udienza del processo Rinascita Scott. Il “pentito” ha parlato di medici che “erano funzionali”, sia per quanto riguarda la fazione di Carmelo Lo Bianco “Piccinni” che la fazione di Carmelo Lo Bianco “Sicarro”. Nessuno dei medici nominati dal collaboratore è imputato nel processo né risulta indagato. Tra i medici disponibili, Mantella ha indicato “molti medici dell’ospedale di Vibo Valentia. Ho beneficiato pure io di questi dottori quando ho finto una caduta da cavallo per non andare in carcere”. Mantella ha raccontato di “avere fatto la spola tra i vari reparti” grazie a Paolino Lo Bianco che all’epoca già lavorava in ospedale. “Questi sanitari – ha detto Mantella – sapevano tutti chi ero e che all’epoca ero detenuto per omicidio ed ero uscito grazie a un permesso premio e non volevo più rientrare in carcere a Roma”.