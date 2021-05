In calo i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Calabria. Sono 105 (giovedì erano stati 185) i casi riscontrati a fronte di un numero minore di tamponi: 2.486. Cinque i decessi che portano il totale dall’inizio della pandemia a 1.162. In calo consistente i ricoverati nei reparti di cura – 14 (260) e -1 anche nelle terapie intensive (18). Diminuiscono gli isolati a domicilio -299 (9.796) e aumentano di 414 i guariti (55.323). I casi confermati nelle ultime 24 ore sono così suddivisi per provincia: Catanzaro 46, Reggio Calabria 44, Crotone 9, Cosenza 6, Vibo Valentia 0. Sono 3.738 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Giovedì erano stati 4.147. Sono invece 126 le vittime in un giorno, mentre giovedì erano state 171. “C’è una decrescita dell’epidemia in atto in tutti i Paesi europei e in Italia c’è una decrescita in tutte le regioni. Decresce anche l’incidenza: più regioni decrescono infatti collocandosi sotto i 50 casi per 100mila abitanti. L’età media dei casi è di 39 anni, in calo, ed è di 60 anni l’età media dei ricoverati, il che vuol dire che la campagna vaccinale sui piu anziani sta dando i suoi frutti”. Lo ha detto il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia.