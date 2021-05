Gare di andata dei quarti di finale playoff di Serie C. Debutto per le seconde classificate nei 3 gironi nella regular season: Alessandria, Padova e Catanzaro. I piemontesi sono stati battuti 1 a 0 in casa della Feralpi Salo’, mentre i veneti di Mandorlini sono partiti bene, violando il campo del Renate con una tripletta di Chirico. Il Catanzaro, invece, non riesce a fare bottino pieno a Gorgonzola sul terreno dell’Albinoleffe. Finisce 1 a 1 in virtu’ delle reti di Carlini al 62′ ed al supergol di Mondonico all’81’. L’Avellino, in una sfida equilibrata e difficilissima, piega il Sud Tirol 2 a 0 con reti di Tito e Santaniello. Mercoledì le gare di ritorno.