Playoff serie C/ Albinoleffe-Catanzaro 1-1

di RTC Sport

GORGONZOLA(MILANO)/ Nella gara di andata dei quarti di finale playoff di Serie C il Catanzaro pareggia 1 a 1 a Gorgonzola sul terreno dell’Albinoleffe. Gara tirata e combattuta in un pomeriggio caldo quasi estivo tra blucelesti lombardi e giallorossi calabresi, arrivati in condizioni decisamente opposte alla sfida. I locali reduci già da 6 sfide dispendiose con Pontedera, Grosseto e Modena, il Catanzaro, invece, da un lungo periodo di riposo, esattamente dal 2 maggio, nel quale ha potuto recuperare infortunati ed acciaccati. Identici i moduli (3-5-2), si affrontano quindi due squadre a specchio, anche se per il Catanzaro è piu’ 3-4-1-2 che 3-5-2 puro. AlbinoLeffe di Zaffaroni con Savini tra i pali; Riva, Mondonico e Canestrelli in retroguardia; Tomaselli Giorgione Genevier Borghini e Gelli sulla linea di centrocampo; tandem offensivo con Manconi e Sasha Cori. Mister Calabro risponde con Di Gennaro; Gatti Fazio Scognamillo; Pierno Baldassin Verna Porcino; Carlini dietro Di Massimo e Curiale. Nel primo tempo sono pochi i sussulti e le emozioni. Il Catanzaro tenta di sfruttare la maggiore freschezza e vivacità provando ad affondare i colpi, mentre i padroni di casa restano guardinghi senza esporsi troppo. Ne vien fuori una gara equilibrata ma il Catanzaro, quando prova a graffiare fa paura ai locali che denotano un buon palleggio in mezzo al campo ma poca imprevedibilità offensiva. Catanzaro pericoloso con Curiale e poi con Carlini che non capitalizza una buona incursione di Porcino. Ci prova anche Di Massimo ma senza riuscire a presentarsi con lucidità sotto porta. Dall’altra parte solo un destro di Manconi neutralizzato da Di Gennaro ed una girata poco precisa dello spento ed inconsistente Sacha Cori che si spegne alta senza mettere paura al portiere calabrese.

La ripresa si apre con un Catanzaro che mette subito la marcia piu’ alta. Tenta di raggiungere immediatamente il vantaggio l’undici di Calabro che percepisce le difficoltà fisiche di un AlbinoLeffe provato dalle precedenti gare e da una panchina “corta”. Le verticalizzazioni appaiono piu’ ficcanti e la difesa di casa fa piu’ fatica a contenere. Al 62′ arriva da destra un rifornimento di Luca Verna per Massimiliano Carlini che addomestica la sfera con un controllo orientato e sfugge al centrale locale, si gira e scaglia in porta un destro preciso ed efficace che si spegne nell’angolo, con Savini che parte con ritardo e deve capitolare. Vantaggio calabrese con il solito Carlini, autentico perno e faro della compagine giallorossa. L’AlbinoLeffe accusa fortemente il colpo e rischia di sbandare, causa anche una condizione fisica non ottimale rispetto al Catanzaro piu’ fresco e reattivo. Il Catanzaro capisce che è il momento di accelerare per piazzare il colpo del ko ma a Di Massimo e compagni manca il guizzo decisivo. L’AlbinoLeffe così, provato e quasi sulle gambe, resta in partita ed all’81’ pareggia con un supergol di Mondonico che raccoglie un passaggio in orizzontale di Gabbianelli e lascia partire un destro terrificante e preciso, imparabile per Di Gennaro. Negli ultimi 9 minuti piu’ recupero non accade granchè, in quanto le due squadre sono molto stanche. Termina 1 a 1. Il punto sta bene al Catanzaro, che mercoledì puo’ giocare per 2 risultati, ma che avrebbe potuto far di piu’ per chiudere i giochi già all’andata. Ad ogni modo parte senza dubbio favorito per il ritorno.