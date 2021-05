Circa duecento migranti di varie nazionalità, tra cui diverse donne e minori con meno di 10 anni, sono stati intercettati e soccorsi dalla Guardia Costiera di Roccella Ionica a largo della costa calabrese. I migranti, che secondo le prime informazioni, erano assiepati a bordo come le sardine, si trovavano su di un peschereccio di 25 metri, piuttosto malandato, localizzato a diverse miglia di distanza dalla costa della Locride. Dopo il trasbordo sulle motovedette della Guardia Costiera i migranti saranno condotti in sicurezza nel porto di Roccella Ionica.

Sono poco meno di trecento, un po’ più rispetto al dato comunicato in precedenza, i migranti di nazionalità iraniana, irachena e pakistana soccorsi a bordo di un peschereccio in difficoltà a 25 miglia a largo della Locride. I migranti, tra loro molte donne, bambini e interi nuclei familiari, sono giunti su due motovedette della Guardia costiera approdate a distanza di poco tempo l’una dall’altra nel porto di Roccella Ionica. Le loro condizioni di salute sono state giudicate a prima vista discrete. I migranti erano stipati a bordo di un natante piuttosto malconcio, lungo non più di una quindicina di metri, che anche a causa delle condizioni meteomarine non molto favorevoli iniziava anche ad imbarcare acqua. Una volta terminato il trasferimento sulle due motovedette il peschereccio, che non poteva essere trainato in porto, è stato abbandonato in alto mare. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Capitaneria di porto di Reggio Calabria. A Roccella Ionica i migranti sono stati radunati su una banchina in attesa che venga effettuato loro il tampone rinofaringeo e gli altri controlli previsti. Successivamente verranno condotti in una struttura messa a disposizione per l’emergenza dal Comune di Roccella Ionica per poi essere trasferiti in altre sedi.