Sono 74 in più, rispetto a lunedì, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.731 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 799.229 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 870.244. Le persone risultate positive al coronavirus sono 67.006, quelle negative 732.223. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid. Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.172 (+5 rispetto all’altro ieri), i guariti sono 56.478 (+451 rispetto all’altro ieri), attualmente i ricoveri sono 248 (-9 rispetto all’altro ieri), di cui 15 in terapia intensiva. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 28, Catanzaro 21, Crotone 9, Vibo Valentia 1, Reggio Calabria 12. Gli attualmente positivi sono 9.356. Intanto sono state circa 16mila le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate nelle ultime 24 ore in Calabria. Il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale la Calabria torna in 11esima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate (l’altro ieri era 12esima): nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la Calabria si attesta al 94,4%, meglio della Sardegna (89,2%), della Valle d’Aosta (91,1%), del Friuli (92,2%), della Valle d’Aosta (92,6%), del Lazio (92,8%), della Sicilia (93,2%), della Provincia autonoma di Trento (93,2%), della Provincia autonoma di Bolzano (93,4%), del Piemonte (94%), della Basilicata (94,2%), anche se altre regioni sono molto vicine, mentre la media nazionale è 95,3%. Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 1.060.965 vaccini (ieri erano 1.044.979) su 1.123.500 consegnati.