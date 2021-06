Franceschina Bufano è il nuovo capo di gabinetto del presidente della Giunta regionale della Calabria, Nino Spirlì. Spirlì – prosegue una nota – ha firmato oggi il decreto 42, con cui viene revocato l’incarico a Luciano Vigna, il quale, a sua volta, con un successivo decreto (numero 43), è stato nominato direttore della Fondazione Calabria Film Commission. Con il decreto 41, inoltre, Spirlì ha nominato Gianluca Nardi segretario particolare con trattamento economico pari al 100% e Mafalda Santoro responsabile amministrativo, con trattamento economico pari al 50%, in sostituzione dell’avvocato Bufano. Bufano, avvocato, ha 31 anni ed è esterna alla Pubblica amministrazione. “Ringrazio Luciano Vigna per quello che ha fatto in questo anno e mezzo, contrassegnato da una emergenza sanitaria ed economica senza precedenti. Sono certo – afferma Spirlì – che saprà mettere a frutto la sua alta professionalità anche nella veste di direttore della Fondazione Film commission, asset sempre più strategico della Regione Calabria”. “Sono altresì sicuro che l’avvocato Bufano, anche nel nuovo ruolo, confermerà le grandi doti umane e professionali messe in mostra in questi mesi, durante i quali – conclude il presidente facente funzioni della Regione Calabria – ha affiancato con grande spirito di servizio il capo di gabinetto uscente”.