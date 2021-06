Sono 104 in più, rispetto all’altro ieri, i nuovi casi di coronavirus in Calabria. Nella regione, a ieri, sono state sottoposte a test 803.108 persone, per un totale di 875.425 tamponi eseguiti. Quelle risultate positive al coronavirus sono 67.268, quelle negative 735.840. I casi confermati ieri sono così suddivisi per provincia: Cosenza 46, Catanzaro 5, Crotone 1, Vibo Valentia 4, Reggio Calabria 48. Intanto sono state circa 7mila le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate nelle ultime 24 ore in Calabria. Il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale la regione scende in 14esima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate (ieri era 13esima). Nell’ultima rilevazione, aggiornata a ieri mattina, la Calabria si attesta all’88,2%, meglio di Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli, Lazio, Sicilia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, e altre regioni sono molto vicine, mentre la media nazionale è 89,6%%. Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 1.081.199 vaccini (ieri erano 1.074.292) su 1.225.290 consegnati. Tutto questo mentre anche in Calabria, sulla scorta di quanto disposto dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, da ieri, a partire dalle ore 16, possono accedere alla prenotazione per la vaccinazione anti Covid 19 tutte le persone a partire dai 12 anni di età, comprendendo anche i ventenni e gli over 30 che erano in attesa di essere inseriti. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dalla Protezione civile della Regione Calabria, dai 12 ai 16 anni sarà somministrato il vaccino Pfizer, come previsto dall’Emma e dall’Afa.