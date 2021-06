“La regione Calabria andrà al voto e questo appuntamento merita il massimo impegno da parte di tutte le forze politiche realmente interessate ad assicurare un futuro di riscatto sociale, culturale e di rilancio economico a tutta la comunità calabrese e, in particolare, alle nuove generazioni”. Così il leader in pectore M5s Giuseppe Conte per il quale “ora occorre compiere un decisivo scatto in avanti, nel segno del coraggio e della determinazione: il Movimento 5 Stelle chiede a tutte le forze progressiste di dar vita a un patto di ampio respiro programmatico”. Istruzione, legalità, lavoro, salute sono le priorità dell’agenda che dobbiamo declinare insieme affidando il compito di realizzare questa svolta a un candidato Presidente di regione di alto profilo espressione delle migliori energie della società civile. I calabresi ci chiedono questo. Meritano una risposta, all’altezza!” dice il leader in pectore del M5S. A Conte ha risposto il responsabile nazionale enti locali del Pd, Francesco Boccia, a Lamezia Terme per una serie di incontri in vista delle Regionali. “E’ evidente che il nostro obiettivo è costruire un campo largo che rappresenti tutta la Calabria migliore, ha detto. C’è bisogno di progressisti e riformisti insieme, e soprattutto di mettere fuori dal perimetro della storia dei calabresi i sovranisti e la destra. Ringrazio Nicola Irto per il lavoro eccezionale che ha fatto fino a oggi, da lì ripartiamo”, ha poi detto Boccia che ha incontrato, per oltre un’ora, il consigliere regionale Nicola Irto, che nei giorni ha annunciato il ritiro della sua candidatura alla presidenza della Regione in polemica con la gestione del Pd e delle alleanze: l’esito dell’incontro è stato definito “molto utile” da fonti del Pd calabrese.