E’ stato ritrovato in buone condizioni di salute Domenico Marrone, l’uomo di 59 anni, residente a Morano Calabro (Cosenza), scomparso dalla sera di mercoledì scorso. Non era lontano dalla propria abitazione ma era in stato confusionale. I familiari avevano allertato le forze dell’ordine ed erano state attivate le ricerche anche da parte della locale sezione di Protezione Civile/Gruppo Speleo del Pollino.