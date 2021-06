BELMONTE CALABRO(CS)/ Domenica 6 giugno si è tenuta a Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza, la 49esima Assemblea Avis Regionale Calabria. Alla presenza di tutti i presidenti delle Avis comunali e provinciali della Calabria, si è votato per il nuovo consiglio direttivo regionale, che sarà in carica dal 2021 al 2024, e si è votato, altresì, all’unanimità, per eleggere il nuovo presidente regionale. E’ stato eletto presidente Franco Rizzuti, della sezione di Crotone, docente e dirigente scolastico, che ha sostituito il presidente uscente, per fine mandato, Rocco Chiriano. Questi ha ricevuto un meritato applauso per il lavoro svolto alla guida di Avis Calabria. Tra i più importanti punti all’ordine del giorno, inoltre, è stato approvato il bilancio preventivo e sociale del nuovo quadriennio.