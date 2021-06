Coronavirus in Calabria: 39 nuovi casi e sei decessi

Sono 39 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 1.365 tamponi eseguiti. Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.192 (+6 rispetto all’altro ieri), i guariti sono 57.670 (+164 rispetto all’altro ieri), attualmente i ricoveri sono 204 (-2 rispetto all’altro ieri), di cui 15 in terapia intensiva (+1 rispetto all’altro ieri). Gli attualmente positivi sono 8.835 (-131). Intanto è stato prolungato fino a domani l’open day per maturandi e docenti promosso da Regione Calabria, Protezione civile, Commissario ad acta, Difesa, Asp e Croce Rossa. Lo rende noto la Protezione civile regionale, rilevando che finora “i maturandi hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa”. Gli studenti che devono sostenere la maturità e i docenti che fanno parte delle Commissioni d’esame e devono ricevere la prima dose potranno, quindi, ancora presentarsi per la vaccinazione senza bisogno di prenotazione. Da ieri inoltre – informa la Protezione civile della Regione Calabria – è scattato anche il turno dei ragazzi della terza media, anche essi impegnati nelle prove di esame. Questi ultimi potranno ricevere il vaccino da parte dei pediatri di libera scelta o nei centri vaccinali, sempre dopo la consegna di un’autocertificazione firmata dalla madre o dal padre. Nelle ultime 24 ore sono state oltre 13mila le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate in Calabria: il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale la Calabria resta in 17esima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate. Nell’ultima rilevazione, aggiornata a ieri mattina, la Calabria si attesta all’88,1%, meglio di Sardegna, Lazio, Provincia autonoma di Trento e Valle d’Aosta.