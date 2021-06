Sono 61 in più, rispetto all’altro ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.612 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 886.934 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 67.758. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.194 (+2 rispetto all’altro ieri), i guariti sono 57.845 (+175 rispetto all’altro ieri), attualmente i ricoveri sono 195 (-7 rispetto all’altro ieri), di cui 13 in terapia intensiva (-2 rispetto all’altro ieri). Gli attualmente positivi sono 8.719 (-116). Intanto nelle ultime 24 ore sono state circa 17mila le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate in Calabria: il dato emerge dall’ultimo report del Governo, nel quale la Calabria resta in 17esima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate. Nell’ultima rilevazione, aggiornata a ieri mattina, la Calabria si attesta all’89,4%, meglio di Sardegna, Lazio, Provincia autonoma di Trento e Valle d’Aosta, anche se altre regioni sono vicine, mentre la media nazionale è 91,5%. Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 1.167.802 vaccini (ieri erano 1.150.982) su 1.306.520 consegnati. “Agevolare la libera e sicura circolazione in Europa per motivi lavorativi, turistici o familiari è un presupposto fondamentale per favorire la ripresa economica, purché ciò avvenga senza pericoli per la salute pubblica e salvaguardando il diritto dei cittadini alla non discriminazione e alla protezione dei dati”. Lo dichiara Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota. “È unicamente su queste basi – prosegue – che si è lavorato per giungere in tempi rapidi al miglioramento di un quadro giuridico comune che consentirà di avere certificati gratuiti, interoperabili, compatibili e verificabili”.