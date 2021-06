“La pandemia è stata un disastro per tutti e, in Calabria, ha inciso su una situazione che era già in qualche modo stagnante. Però la ripartenza che ci auguriamo per tutta l’Italia e i cui dati sono abbastanza promettenti, confidiamo che interesserà anche questa regione”. A dirlo il direttore della filiale di Catanzaro Sergio Magarelli a margine di una conferenza stampa. “I fondi europei – ha aggiunto – sicuramente arriveranno e saranno utili ma saranno tanto più utili se creiamo due condizioni: prima di tutto la capacità di utilizzarli bene, correttamente e proficuamente e poi la possibilità di creare quelle condizioni perché questo utilizzo sia più trasparente e corretto possibile affinché all’utilizzo proficuo si accompagni la possibilità di creare le condizioni favorevoli perché le imprese possano svilupparsi e creare quella crescita che tutti vogliamo. Abbiamo una doppia occasione, la prima, quella che ci guarda più da vicino, è poter superare i vari ritardi e avviare a soluzione le nostre difficoltà strutturali; l’altro, altrettanto importante, poter dimostrare con la nostra attività che un’Europa forte e coesa è utile. Questa doppia sfida chiama il nostro Paese, che è stato uno dei più colpiti dalla pandemia, a creare una netta discontinuità con il passato per poter riaffermare la possibilità che possa crescere e dare alla nuove generazioni il futuro che meritano”.