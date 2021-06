La Calabria apre alla vaccinazione per i turisti. Sul portale dedicato al Covid 19, la Protezione civile regionale, infatti, annuncia che è attiva la preadesione sul sito delle prenotazioni www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it per la vaccinazione dei cittadini non residenti in Calabria. La Protezione civile informa che, “qualora il cittadino non riuscisse ad accedere alla piattaforma, il sistema mostrerà una finestra pop up informativa e consentirà all’utente di effettuare la preadesione mediante il pulsante ‘Richiedi Abilitazione’. I propri dati verranno verificati nelle 24-48 ore. Successivamente, si potrà accedere alla piattaforma ed effettuare la prenotazione per la vaccinazione”. Inoltre è stata attivata anche la procedura per gli utenti iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che può interessare i migranti calabresi che sono soliti tornare nella regione per le vacanze estive. Anche in questo caso è necessaria una pre-adesione ed i dati inseriti saranno verificati nelle successive 24-48 ore. Quindi l’utente potrà accedere alla piattaforma e prenotare la vaccinazione.