“Una delle tante innumerevoli differenze, etiche, politiche e istituzionali, tra me e Tansi è che lui era stato nominato dirigente dalla giunta Oliverio mentre io non farò mai un accordo politico nè con Oliverio e men che mai, per evidenti motivi, con Loiero”. Lo afferma Luigi de Magistris candidato alla Presidenza della Regione Calabria.