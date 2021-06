Tornano a crescere i nuovi positivi in Calabria con un lieve incremento anche del tasso di positività che resta comunque sotto il 5%. I contagi sono stati 114 con un rapporto tra tamponi fatti e positivi che sale al 4,41% dal 2,34 di martedì. Sono due le vittime, con il totale che sale a 1.196. Prosegue invece la decrescita (-10) dei ricoverati in area medica (172) mentre restano stabili a 13 quelli in terapia intensiva. Prosegue la diminuzione anche dei casi attivi (-159) e degli isolati a domicilio (-139) e crescono di 271 unità i guariti.