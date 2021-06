L’Asp 5 di Reggio Calabria ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca agli under 60. “È una decisione cautelativa – ha spiegato Alessandro Giuffrida, responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria reggina – Attenderemo le valutazioni che entro oggi dovrebbe effettuare il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute. La nostra decisione è scaturita dagli eventi che si sono registrati in questi giorni in diverse parti d’Italia, e che hanno interessato perlopiù la popolazione giovanile, alla quale si era deciso di somministrare questo tipo di vaccino. Altre regioni hanno già sospeso l’utilizzo di AstraZeneca, come la Sicilia. È una decisione che potrebbe valere solo per oggi, se il Cts nella sua valutazione rischi/benefici deciderà che si può proseguire secondo il programma che già stavamo portando avanti”.