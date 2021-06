Sono 20 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 945 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 912.804 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 68.679. Rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 3,46% al 2,12%). Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.219 (dato invariato da due giorni), i guariti sono 60.664 (+93 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 98 (-2 rispetto a ieri), di cui 11 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 6.796 (-73).