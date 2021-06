“Che il centrodestra sia coeso è scontato. Sappiamo sempre fare la sintesi. Il progetto del partito unico è qualcosa che deve guardare al futuro, non è la somma dei partiti, ma è un percorso che deve portarci a dar vita ad una formazione liberale, conservatrice, di ispirazione cattolica che permetta al centrodestra non solo di vincere, ma anche di governare dal 2023, fino al 2050, un sogno da regalare agli italiani”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, con riferimento al dibattito in corso nel centrodestra, parlando con i giornalisti a Lamezia Terme (Catanzaro), a margine della presentazione del ticket Occhiuto-Spirlì per le Regionali in Calabria.

“Un salto di qualità, un colpo di reni e Forza Italia – ha aggiunto Tajani – deve essere il seme di questa nuova forza che deve dare prospettive al Paese e disegnare l’Italia del futuro. Questo è il progetto che ha in testa Berlusconi. Non è né una fusione né una somma di partiti, è qualcosa di ben ambizioso e ben più importante, qualcosa che – ha concluso il coordinatore di Forza Italia – deve permettere all’elettore di centrodestra di sentirsi rassicurato e parte del governo del Paese”.

Tajani aveva affrontato poco prima l’argomento parlando a Vibo Valentia, nel corso di un incontro fissato nella sede del coordinamento regionale azzurro tra la senatrice Licia Ronzulli, responsabile del partito per i rapporti con gli alleati, e gli amministratori di FI del Vibonese. “Il partito unico nel centrodestra – aveva detto – è un’idea di Berlusconi in quanto convinto che serva dare vita a una grande forza dopo le elezioni politiche del 2023. E questo al fine di offrire una prospettiva unitaria. Un centrodestra che vincerà l’appuntamento ma poi dovrà governare il Paese. Quindi, serve un messaggio forte, un sogno da lanciare agli italiani. Dovremo essere protagonisti della nascita di questa grande forza che non è una fusione a freddo o una semplice somma di partiti. È, invece, una grande visione, un grande disegno. Si tratta di un cambiamento – ha affermato Tajani – che dà al centrodestra la possibilità di fare un salto di qualità. Forza Italia è in crescita, aumentano le adesioni, il partito non ha paura di confrontarsi”.