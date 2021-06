Per Roberto Occhiuto un “battesimo” in grande stile

“Non lasciatemi solo, io ce la metterò tutta”. Così Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha concluso la convention di Lamezia Terme per la presentazione della sua candidatura alla presidenza della Regione Calabria per il centrodestra. Per Occhiuto un “battesimo” nel più classico e roboante stile del centrodestra, che ha mobilitato tutti i suoi leader per lanciare la discesa in campo dell’aspirante governatore, che correrà in ticket con l’attuale presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, della Lega, indicato per la vicepresidenza: a suggellare l’evento sono stati gli interventi in collegamento telefonico di Silvio Berlusconi per Forza Italia, in collegamento video di Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia, e in presenza di Matteo Salvini per la Lega e di Antonio Tajani per Forza Italia. Inoltre hanno portato i loro saluti Giovanni Toti di Coraggio Italia, Maurizio Lupi per Noi con l’Italia, Antonio De Poli per l’Udc, Vittorio Sgarbi per Rinascimento. Occhiuto, che non ha nascosto la sua emozione, ha osservato che “il centrodestra è unito ed è squadra di governo”, ringraziando “Silvio Berlusconi e tutti coloro che mi hanno aiutato- ha detto – anche in questi mesi nel ruolo di capogruppo e ora mi hanno aiutato in questa candidatura. Un ringraziamento speciale a Spirli che ha governato la Regione in questi mesi difficili”.

Occhiuto si è poi soffermato sulla sanità, “da cui – ha spiegato il candidato governatore del centrodestra – partiremo e fino a quando non si deciderà vogliamo commissari che capiscano di sanità. Abbiamo avuto poliziotti e generali, ora basta: vogliamo che la sanità sia risanata e che ci siano inviate persone esperte che assicurino ai calabresi la possibilità di essere curati allo stesso modo degli altri cittadini. L’errore più grave è stato non investire i soldi risparmiati sul territorio. Bisogna azzerare il debito e renderlo sostenibile per pagarlo in 30 anni. Il primo atto del nuovo governo regionale – ha sostenuto Occhiuto – sarà di mettersi a disposizione della Ragioneria generale dello stato e della Guardia di Finanza per quantificare il debito”. Occhiuto ha poi detto: “Dobbiamo governare una regione fatta di tante risorse, voglio vedere i giovani rimanere in Calabria. Dobbiamo batterci per dimostrare che la Calabria è capace. Non lasciatemi solo, io ce la metterò tutta”. Prima dell’intervento di Occhiuto, ha parlato il presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, che correrà in ticket con il candidato presidente: “Il centrodestra vincerà perché i calabresi sono con noi. Abbiamo attraversato uno dei momenti più drammatici dell’umanità e stiamo uscendo fuori. Con Occhiuto – ha proseguito Spirlì – sono tante le cose che abbiamo messo sul piatto per lo sviluppo della Calabria. Non può esserci risultato diverso della vittoria del centrodestra”.