“Siamo pronti per continuare il lavoro fatto in questi mesi con risultati che sono sotto gli occhi di tutti”. Ha esordito così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, nel suo intervento, in collegamento video, con la convention di Lamezia Terme (Catanzaro) per la presentazione della candidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione Calabria. Meloni ha in primo luogo voluto ricordare Jole Santelli, la governatrice scomparsa prematuramente lo scorso ottobre: “A Jole – ha rilevato la leader di FdI – voglio dire che noi lavoreremo perché lei possa essere fiera di noi, perché Jole si è sacrificata per amore per la sua terra nel modo più puro di fare politica. In questi mesi con Jole e poi con Spirlì si sia dimostrato quanto il centrodestra possa fare la differenza”. Secondo Meloni “quando la democrazia tornerà in Italia anche a livello nazionale potremo dimostrare di essere una coalizione di persone libere che non stanno insieme per interesse, ma per scelta e non stanno insieme semplicemente perché c’è qualcun altro da battere. Continuo a sperare – nessuno me ne voglia – che il centrodestra di governo sia un centrodestra che governa finalmente senza la sinistra e senza il Movimento 5 Stelle, per riuscire a dimostrare quello che vale come abbiamo fatto in Calabria, in altre regioni, e come facciamo ogni giorno anche in tanti comuni. Abbiamo scelto – ha proseguito la leader di Fratelli d’Italia – un candidato i grande autorevolezza ed esperienza quale Roberto Occhiuto, che ama la sua terra”.

Meloni ha poi concluso: “Con Fratelli d’Italia lavoriamo per portare avanti il lavoro fatto in questi mesi, portando avanti i principi di legalità, di buona amministrazione, di valorizzazione delle risorse della Calabria e dei suoi giovani, abbiamo lavorato per continuare a liberare questa terra straordinaria tanto dalla criminalità organizzata tanto dalla politica che vuole garantire solo una paghetta di Stato che li faccia dipendere dalla politica. Vogliamo calabresi e italiani che non dipendono dalla politica ma dal loro lavoro e dalle loro capacità”.