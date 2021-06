“È una giornata importantissima perché la grande industria del turismo aveva necessità di una boccata d’ossigeno, di una sferzata di energia e di una conferma di vicinanza da parte di questo governo”. È quanto ha dichiarato, secondo quanto riferisce una nota, il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì, in occasione della visita – che si è svolta oggi nella Cittadella “Jole Santelli” di Catanzaro – del ministro del Turismo Massimo Garavaglia. “Il ministro Garavaglia – ha aggiunto Spirlì – è stato così sensibile nell’accogliere fin da subito l’invito che gli abbiamo rivolto. È arrivato sui nostri territori, sta incontrando gli operatori del settore, si sta confrontando con questa Calabria che ha voglia, necessità e urgenza di attestarsi finalmente come una delle regioni più turistiche d’Italia. L’interesse, il lavoro, la grande competenza del ministro e la nostra disponibilità ci porteranno sicuramente a dare alla Calabria una effettiva strada da percorrere affinché il turismo, tanto decantato come sogno e progetto, oggi diventi una realtà e un risultato ottenuto”. “La Calabria – ha detto Garavaglia – è una terra che ha tutto: mare, montagna, boschi. Qui si può sciare guardando il mare. Il nostro obiettivo è di allargare l’offerta turistica nel tempo e nello spazio. Il turismo va sempre di più verso l’esperienza all’aria aperta e la possibilità, quindi, di avere una regione che offre tutto consente un’offerta a tutto tondo. Per quanto riguarda i borghi, servono due condizioni: poterli raggiungere e farli conoscere”. “Bisogna lavorare molto sulle infrastrutture e sulla promozione – ha aggiunto Garavaglia – . La Calabria è particolarmente forte sulla promozione digitale. Questo settore dovrà essere coltivato e messo in rete nell’hub nazionale”.