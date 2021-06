“Più che mai oggi la sfida del Recovery con le risorse europee è centrale. Lo è, a maggior ragione, per colmare il gap infrastrutturale di alcune aree del Paese con il resto d’Italia. Per cogliere questa occasione è necessario il buon governo del centrodestra che – ne sono convinto – sarà la carta vincente per far compiere il salto di qualità alla Regione Calabria”: lo afferma il senatore UDC Antonio De Poli che, ieri mattina, ha partecipato, a Lamezia Terme, alla conferenza stampa di presentazione del candidato Governatore del Centrodestra, Roberto Occhiuto. “Come Udc – aggiunge De Poli – daremo il nostro contributo, forti del nostro radicamento nel territorio. L’imperativo è dare risposte ai cittadini, alle famiglie e alle imprese. Le priorità più importante di tutte, oggi più che mai, sono garantire il lavoro e restituire, al tempo stesso, la sanità ai cittadini calabresi”.