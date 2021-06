Bando regionale da 2 milioni per tour operators e agenzie turistiche

Pubblicato in preinformazione, sul portale Calabria Europa, l’avviso destinato ai soggetti che esercitano attività di tour operator e agenzie di viaggio. Lo rende noto un comunicato dell’assessorato regionale al Turismo. “Con questo atto – aggiunge il comunicato – si intende rilanciare l’attrattività e le modalità di fruizione turistica delle destinazioni calabresi, sia a livello nazionale che internazionale, attraverso azioni mirate di promozione, improntate alla sicurezza e alla qualità dei servizi. Con il decreto n. 6495, del 22 giugno scorso, il dipartimento regionale lavoro, sviluppo economico, attività produttive e turismo ha, infatti, approvato l’avviso rivolto al finanziamento di ‘Interventi a supporto dell’intermediazione turistica per il rilancio dell’offerta turistica regionale’ affidandone la gestione a Fincalabra. “La dotazione finanziaria dell’avviso – prosegue il comunicato – è di due milioni di euro da investire a sostegno di progetti per la ideazione, progettazione e immissione sul mercato di pacchetti e soluzioni in grado di mettere a sistema i nuovi paradigmi del turismo post-Covid, integrando spazi fisici e virtuali, esperienze emotive e dimensioni tangibili, in un quadro di sicurezza e benessere, finalizzato alla valorizzazione dell’immagine complessiva dell’offerta turistica regionale, dei prodotti e dei servizi turistici”. “Prosegue il sostegno della Regione rivolto al sistema economico e produttivo calabrese – afferma l’assessore Fausto Orsomarso – . Con un investimento di due milioni di euro, questa misura intende fornire un contributo a fondo perduto per attuare interventi promossi dagli agenti dell’intermediazione turistica e finalizzati alla valorizzazione dell’immagine dell’offerta turistica regionale. In particolare, gli interventi ammissibili devono riguardare progetti di incoming, diretti allo sviluppo dell’offerta ricettiva e dei servizi turistici adeguati a esigenze, cultura e abitudini dei clienti stranieri (mercati esteri) o dei clienti nazionali. Intendiamo aiutare questo settore ripensando la sicurezza e il benessere dei luoghi, progettando soluzioni e pacchetti innovativi, avvalendosi di nuove tecnologie e strumenti all’avanguardia per attrarre maggiori viaggiatori e, al contempo, promuovere l’offerta turistica della Calabria attraverso specifiche attività di marketing”. Il dipartimento comunica che “le date di apertura e chiusura dello sportello, per la presentazione delle domande, saranno indicate con apposito atto successivo e rese note sul portale Calabria Europa e sul sito istituzionale del soggetto gestore Fincalabra. L’avviso è consultabile in preinformazione, per consentirne una adeguata conoscenza ai potenziali beneficiari”.