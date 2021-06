Sono 67 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.907 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 918.171 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 68.763. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (da 0,69% al 2,30%). Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.221 (+1 rispetto a ieri), i guariti sono 61.365 (+302 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 90 (-6 rispetto a ieri), di cui 7 in terapia intensiva (-4 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 6.177 (-236).