E’ di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani lungo la strada statale 182 “Delle Serre Calabre”, temporaneamente chiusa al traffico in direzione sud a causa del sinistro avvenuto nel territorio comunale di Vibo Valentia. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli. Al momento – comunica l’Anas – il traffico viene deviato lungo la viabilità locale segnalata in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine e del 118 per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Il sinistro ha coinvolto un furgone che è andato a scontrarsi con una Peugeot 208. Aperdere la vita è stato un pensionato di Briatico di 78 anni. In gravi condizioni una donna, trasferita in elisoccorso all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro.