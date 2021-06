Dal prossimo 15 luglio un nuovo volo collegherà Lamezia Terme con Pescara con due frequenze settimanali, giovedì e domenica. Lo rende noto un comunicato. In particolare, giovedì volo in partenza da Pescara alle 8.45 con arrivo a Lamezia alle 10.10 e volo in partenza da Lamezia alle 10.40 con arrivo a Pescara alle 12.05. Domenica volo in partenza da Pescara alle 11.15 con arrivo a Lamezia alle 12:40 e volo in partenza da Lamezia alle 13.20 con arrivo a Pescara alle 14.45. Lo effettuerà la compagnia Fly One.