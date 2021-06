Nella settimana 16-22 giugno, in Calabria, si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, che sono 339, con una diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente, -21%. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Secondo lo stesso monitoraggio, la media giornaliera di persone testate per 100.000 abitanti, nel periodo 12 maggio-22 giugno, è pari a 117 (Media Italia 101). La percentuale di over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 21,9% mentre quella di popolazione vaccinata con ciclo completo è pari a 25,9 a cui aggiungere un ulteriore 24,5% solo con prima dose. La percentuale di over 80 con ciclo completo è pari a 73,9 a cui aggiungere un ulteriore 7,6% solo con prima dose; nella fascia 70-79 anni ha completato il ciclo vaccinale il 48,8% a cui aggiungere il 32,7% con prima dose. Nella fascia 60-69 anni ha completato il ciclo vaccinale il 40,2% a cui aggiungere un ulteriore 33,7% solo con prima dose. Intanto ieri sono stati 31 in più, rispetto a mercoledì, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.574 tamponi eseguiti. Due i nuovi decessi che portano a 1223 il numero dei morti per Covid dall’inizio della pandemia. I nuovi guariti sono 186. I ricoveri attuali sono 87 (-5 rispetto a mercoledì), di cui 9 in terapia intensiva (+2 rispetto al giorno precedente).