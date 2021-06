Conclusi i lavori del Consiglio regionale, ok a 11 leggi

Si sono conclusi, dopo una seduta durata quattro ore, i lavori odierni del Consiglio regionale. L’aula ha approvato, nel complesso, undici proposte di legge regionale, in gran parte inserite all’ordine del giorno in apertura della seduta odierna. Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio regionale, va segnalata la proposta di legge, di iniziativa del capogruppo di Fratelli d’Italia, Filippo Pietropaolo, recante “Misure di impulso allo sviluppo dell’industrializzazione e dell’insediamento di attività produttive”: il testo, in particolare, prevede un sopporto di Fincalabra a sostegno del Corap, il Consorzio regionale industriale in crisi, in modo da garantire gli stipendi dei lavoratori del Corap e la continuità del servizio di depurazione in molte aree della Calabria.

Il Consiglio regionale ha anche approvato una proposta di legge, di iniziativa del consigliere regionale Graziano Di Natale (Iric) che punta ad agevolare, in condizioni controllate e sicure, l’incontro in ospedale tra pazienti Covid 19 e i loro familiari. L’aula ha inoltre dato il via libera al rendiconto 2020 del Consiglio regionale. Nel corso dell’odierna seduta, si è inoltre svolto il question time rinviato dalla precedente seduta: nel complesso, delle oltre 60 interrogazioni calendarizzate ne sono state discusse sette, le altre sono state rinviate per l’assenza dei destinatari della Giunta regionale o sono state dichiarate decadute per l’assenza dei consiglieri regionali proponenti.