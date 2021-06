La polizia di Stato ha effettuato un servizio di staffetta da Matera a Polistena, nel Reggino, per un farmaco salvavita necessario a una paziente morsa da una vipera. E’ accaduto nei giorni scorsi, quando il personale medico dell’ospedale civile “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena ha richiesto al locale Commissariato l’intervento della Polizia per effettuare il trasporto di un farmaco salvavita necessario a una giovane paziente morsa da una vipera. Il medicinale, da somministrare con massima urgenza, era disponibile presso l’ospedale di Matera, cosicché il personale del Commissariato di Polistena ha subito attivato la procedura per permettere l’arrivo del farmaco nel più breve tempo possibile attraverso una staffetta delle pattuglie della Polizia Stradale. L’attività, coordinata dalla Prefettura di Reggio Calabria ha permesso di consegnare ai medici dell’Ospedale di Polistena il siero in tempi record per poterlo somministrare in tempo alla piccola degente, che ha mostrato i primi segnali di recupero.