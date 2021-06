Prosegue ininterrottamente l’opera di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Il fronte di fuoco ancora molto esteso. Ai due Canadair già attivi da diverse ore si affianca l’elicottero DRAGO VF123 del reparto volo di Lamezia Terme. Sul posto sopraggiunti anche i volontari dei vigili del fuoco del distaccamento di Taverna

Ulteriori squadre impegnate per incedi in via A. Fares a Catanzaro, nel comprensorio lametino e nei comuni di Argusto e San Sostene.