CATANZARO/ Giornata durissima a Catanzaro per l’emergenza incendi. Finalmente, dopo molte ore, la situazione è tornata sotto controllo dopo l’incendio che da stamane sta impegnando i vigili del fuoco del comando di Catanzaro. Le fiamme, oltrepassando il torrente Fiumarella si sono propagate sul costone del parco arrivando a lambire la zona parcheggio della struttura ospedaliera De Lellis. Le unità vigilfuoco ben coordinate hanno contrastato ed arrestato l’avanzare del rogo evitando il peggio. Disagi per la struttura a causa del fumo intenso ma non si registrano danni a persone. Continua l’opera di spegnimento degli ultimi focolai.