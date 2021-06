Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sabato sera sulla strada statale 106 ionica, nel territorio di Santa Caterina dello Ionio, nel Catanzarese. Secondo i primi riscontri, le persone coinvolte si trovavano a bordo di due autovetture che si sono scontrate frontalmente. La circolazione è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della zona interessata.