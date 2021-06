In Calabria rischiano il posto 1800 persone fra elettrici e gasisti

I sindacati Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil della Calabria hanno tenuto questa mattina davanti la Prefettura di Catanzaro, un sit-in di protesta dei lavoratori elettrici e gasisti per manifestare contro l’applicazione dell’articolo 177 del Codice degli appalti. La manifestazione di Catanzaro è avvenuta in contemporanea ad altre organizzate in tutta Italia.

“L’articolo 177 Codice appalti – hanno ricordato i sindacati – obbliga le aziende concessionarie a esternalizzare l’80% di tutte le attività oggetto di concessione, anche nei casi in cui le attività vengano svolte direttamente dal proprio personale, ma così destruttura un servizio essenziale e fondamentale per l’intero paese. Il governo deve modificarlo quanto prima”.

Secondo Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil Calabria “il processo di esternalizzazione causerebbe una riduzione della forza lavoro compresa fra l’80 e il 95% e, nel breve periodo, nei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas, la perdita di circa 145.000 posti di lavoro. La Calabria, in tutto questo, sarebbe fortemente penalizzata per la già critica situazione economica ed occupazionale, con oltre 1.000 posti di lavori a rischio. Lavoratori che oggi esprimono una altissima professionalità nei settori elettrico e gas e che hanno garantito la continuità del servizio anche durante il terribile lockdown”. I sindacati, infine, chiedono per la Calabria “maggiori investimenti, sulle reti e sulle infrastrutture per affrontare le sfide dei prossimi anni”.