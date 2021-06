Sono stati prorogati circa 200 contratti a tempo determinato stipulati dall’Asp di Cosenza con dipendenti di diversi profili. Lo si apprende da una delibera che l’Azienda sanitaria provinciale ha pubblicato. Nella giornata di oggi, infatti, scadevano 229 contratti a tempo determinato soprattutto di infermieri, dirigenti medici e Oss. In scadenza anche 17 contratti di collaborazione, prorogati dal 2009 ininterrottamente. Per non aggravare la già delicata situazione che riguarda la carenza di personale nel comparto della sanità, l’Asp ha deciso quindi per la proroga dei contratti fino alla fine del 2021. Dalla delibera di proroga sono stati esclusi i contratti di 69 dipendenti che, per i loro specifici requisiti, sono stati invece stabilizzati a far data da domani, 1 luglio 2021, con delibera del 23 giugno scorso.