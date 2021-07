Il senatore Antonio De Poli, presidente dell’Udc, in vista della prossima campagna elettorale a sostegno del candidato presidente del Centrodestra, Roberto Occhiuto, ha disegnato un primo organigramma nel territorio nominando come vice commissario regionale del partito Flavio Cedolia, Vincenzo Sculco in qualità di responsabile organizzativo e il professore Fabrizio Criscuolo come responsabile del programma elettorale. De Poli, inoltre, ha indicato i commissari provinciali del partito nelle province calabresi: Paolo Arillotta (Reggio Calabria); Giuseppe Simone Bitonti (Cosenza); Vincenzo Camposano (Crotone); Giovanni Merante (Catanzaro) e Francesco Antonio Fusca (Vibo Valentia). “Il buon governo del centrodestra è la carta vincente per la Calabria. Noi come Udc, forti del nostro radicamento nel territorio, daremo il nostro contributo”. Lo ha detto il senatore Antonio De Poli, presidente dell’Udc, annunciando la nomina dei nuovi vertici del partito in Calabria. “Le nostre priorità – ha aggiunto – sono il lavoro, la sanità, le politiche sociali e le battaglie per la legalità. Facciamo vincere, ancora una volta, in questa bellissima regione, la forza dei nostri valori. Facciamolo per dimostrare a tutti ciò di cui la Calabria è capace: cambiare, voltare pagina, guardare con fiducia al futuro”.