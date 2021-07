Un incendio ha interessato la pineta, fronte mare, di contrada “Fuscolara” nel territorio di Cassano allo Ionio. Le fiamme, che si sono sviluppate per circa 4 ore, hanno provocato ingenti danni alla vegetazione e lambito anche un villaggio turistico senza, però, creare danni alle persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, la guardia costiera, gli uomini della protezione civile, i carabinieri della tenenza di Cassano e personale del Comune. Anche il sindaco Gianni Papasso si è recato sul luogo dell’incendio. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partito dalla pineta e successivamente si sono estese velocemente, a causa del forte vento.Sin dalla mattinata una task force ha lavorato sul posto per mettere in sicurezza il villaggio turistico che si trova ai margini della pineta.