Un commosso minuto di silenzio in memoria di monsignor Antonio Cantisani, arcivescovo emerito scomparso in mattinata, ha aperto i lavori del Consiglio comunale presieduto da Marco Polimeni. Subito dopo, l’aula ha proceduto alla surroga della consigliera comunale Anna Altomare a seguito delle dimissioni del consigliere Filippo Mancuso e alla surroga del consigliere comunale Emanuele Ciciarello, che subentra per la cessazione dalla carica di Rosario Lostumbo (nominato assessore alle Politiche sociali dal sindaco Abramo). Le due delibere sono state relazionate dall’assessore Alessandra Lobello.

Il sindaco Abramo, nella sua qualità di assessore al Bilancio, ha illustrato le misure adottate dall’Ente per rispondere alla deliberazione della Corte dei Conti n. 71/2021. Si è poi aperto un articolato dibattito di natura politica nel quale sono intervenuti i consiglieri Sergio Costanzo, Merante, Procopi, Belcaro, Gallo, Riccio, Pisano, Manuela Costanzo e il sindaco Abramo, che ha voluto ricordare personalmente monsignor Cantisani prima di replicare nel merito. La pratica è passata con 15 sì, 4 astenuti e un no. Via libera a maggioranza, infine, a sei delibere riguardanti debiti fuori bilancio. Unanimità, ancora, per l’atto di indirizzo proposto dal consigliere Corsi e finalizzato a sostenere l’Us Catanzaro negli eventi di celebrazione del 50° anniversario della prima promozione in serie A.