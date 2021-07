Catanzaro, incendio in un’abitazione ieri in viale Isonzo (FOTO)

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono intervenute giovedì sera alle ore 19.30 circa in viale Isonzo, zona Sud del comune di Catanzaro, per incendio abitazione.

Il rogo ha interessato un appartamento sito al terzo piano di una palazzina popolare. Le fiamme hanno completamente distrutto il locale adibito a camera da letto, annerimento delle pareti a causa del fumo denso nei rimanenti locali. Intervento dei vigili del fuoco (15 unità con tre automezzi, una autobotte ed automezzo con piattaforma tridimensionale) è valso ad evacuare in via precauzionale tutto l’edificio ed alla completa estinzione dell’incendio evitando il propagarsi alle altre abitazioni. Disagi e panico tra gli abitanti a causa del fumo denso che ha invaso gli appartamenti sovrastanti a quello interessato dal rogo nonchè il vano scala rendendo difficoltose le operazioni di evacuazione.

A coordinare le operazioni di spegnimento il funzionario Conforti del comando di Catanzaro.

Sul posto anche Suem118 per prestare cure ad una persona anziana non deambulante che veniva aiutata dai vigili del fuoco ad abbandonare la propria abitazione per raggiungere una zona più sicura. Polizia di stato per gli adempimenti di competenza. Non risultano danni a persone.

In via precauzionale, veniva interdetto l’accesso all’intero appartamento interessato dall’incendio e nell’abitazione sovrastante, al locale corrispondente a quello andato distrutto, causa sfondellamento delle pignatte del solaio.