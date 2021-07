E’ di un morto il bilancio di un incendio che ha quasi distrutto un’abitazione di due piani sita in contrada Focà di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. Un uomo di nazionalità rumena ha perso la vita nell’incendio sviluppatosi all’interno della sua camera da letto e le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco della sede di Monasterace. Allertati attorno all’una e venti di questa notte, i pompieri, arrivati in poco tempo sul luogo, sono riusciti a circoscrivere le fiamme in brevissimo tempo ed evitare che le stesse potessero avvolgere alcune bombole di GPL presenti all’interno dello stabile. Purtroppo per l’uomo non c’era più niente da fare. Dal calore degli ambienti constatato dai Vigili del Fuoco, si presume che le fiamme fossero divampate già da qualche ora. L’immobile, divenuto inagibile a causa degli ingenti danni strutturali e abitato solo dall’uomo, è stato posto sotto sequestro da parte dei Carabinieri di Roccella Jonica, incaricati delle indagini.