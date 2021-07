Sacal, approvato un aumento di capitale di 10 milioni

L’Assemblea straordinaria della Sacal S.p.A., la società di gestione degli aeroporti calabresi, si è riunita oggi con la partecipazione del 90% della compagine azionaria. I soci, pubblici e privati, chiamati dal Consiglio di amministrazione a deliberare sulla proposta dell’aumento di capitale sociale, nel maggiore interesse della società e dell’intero territorio calabrese, con una maggioranza dell’81,43% hanno approvato l’aumento di capitale di 10 milioni di euro. Lo rende noto la società La Sacal, è scritto in una nota, “è stata fortemente interessata da una grave crisi di liquidità venutasi a determinare a seguito dell’emergenza epidemiologica da Codid-19 e ad essa solo ed esclusivamente correlata. I soci pubblici e privati hanno altresì concordato di volere promuovere e sostenere il Piano industriale predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione, nello scorso mese di marzo, per lo sviluppo del sistema aeroportuale calabrese e, conseguentemente, dell’intero territorio”. Nel corso dell’Assemblea, i soci, “preso atto dell’invito svolto dall’Organo Ammnistrativo – conclude la nota – hanno manifestato la propria volontà di sottoscrivere l’aumento di capitale già nei prossimi giorni al fine di consentire alla Società di potere fare fronte ai propri impegni, e ciò anche in funzione dell’incremento dei volumi di traffico correlati alla stagione estiva”.