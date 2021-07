All’Arena Civica di Milano il 22enne Luca Ursano (Cosenza K42) abbatte il muro dei 30 minuti sui 10.000 metri e centra il minimo per la partecipazione ai prossimi campionati europei di categoria. L’enfant prodige autoctono del mezzofondo calabrese, allenato dall’ex azzurro Maurizio Leone, ha chiuso domenica 23 maggio in Lombardia i 25 giri di pista in 29:52.02, migliorando il suo precedente crono sulla distanza di 28 secondi, fissando il nuovo record calabrese under 23, stabilito dallo stesso Ursano nel 2020 a Vittorio Veneto (TV). Allineato al gruppo di testa con passaggi in 1’11’’ a giro, il runner catanzarese subisce a metà del 6° mille l’attacco del monzese Luca Alfieri (Bovisio Masciago) capace di distanziarsi di una trentina di metri. Ma Luca Ursano non si perde d’animo e recupera nel finale chiudendo terzo, a soli due secondi da Alfieri (29:50.27). La vittoria è andata a René Cuneaz (Cus Pro Patria) in 29:48.94.

L’A.S.D. Cosenza K42 nasce nel dicembre 2007 con l’intento di proporre nel panorama podistico regionale, un modello organizzativo che ponesse al centro delle sue attività una particolare attenzione alle categorie Master. La peculiarità caratterizzante del team, costituita dal forte spirito aggregante tra iscritti, ha favorito in breve tempo la pratica agonistica della corsa in un ambito ad alto valore associativo.

Strutturata secondo i crismi dei moderni staff sportivi, la società si è arricchita successivamente della collaborazione di nuovi dirigenti. Ciò ha accresciuto le vedute del gruppo originario, generando un nuovo modus operandi incentrato sulla gestione partecipata e aperta verso chi ne condivida il progetto. Il nome “K42” racchiude in sé l’auspicio che i soci fondatori riservano agli iscritti affinché possano percorrere e completare almeno una volta la distanza della maratona, i 42Km per l’appunto. Oltre all’attività Master e Assoluta, dal 2013 è operativo il Settore Giovanile. I due colori posti sullo sfondo del logo riprendono le tonalità cromatiche tipiche che contraddistinguono i luoghi dove in loco è praticata solitamente la corsa e pertanto il verde vivace delle montagne ed il blu intenso del mare, simboleggiano i colori sociali del Club.