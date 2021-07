Giovanni Toti, fondatore di “Cambiamo” e presidente della Regione Liguria sarà sabato e domenica prossimi in Calabria. Il tour elettorale di Toti prenderà il via da Reggio sabato 10 luglio, alle 18.45, con una conferenza stampa all’Hotel Excelsior. I lavori saranno introdotti da Saverio Anghelone, coordinatore provinciale “Cambiamo la Calabria”. Presenti anche Cetty Scarcella, vicepresidente nazionale “Cambiamo Giovani”, Franco Bevilacqua e Franco Sarica, rispettivamente coordinatore e vice regionale di “Cambiamo la Calabria, Pino Bicchielli, coordinatore Esecutivo Nazionale e il senatore Gaetano Quagliariello, responsabile Enti Locali. Alle 21.30, Toti sarà all’Hotel Villa Ersilia di Soverato per la manifestazione pubblica “Occhiuto – Toti: Cambiamo insieme la Calabria”. Introdurrà i lavori Raffaele Mancini, coordinatore provinciale “Cambiamo la Calabria” di Catanzaro, affiancato dal vice coordinatore regionale di “Cambiamo” Francesco De Nisi, il senatore Bevilacqua, il coordinatore Bicchielli e il senatore Quagliariello. Poi gli interventi del candidato presidente alla Regione Roberto Occhiuto e del presidente Giovanni Toti. Domenica 11 luglio, a Lamezia Terme, alle 12, è attesa l’inaugurazione della sede regionale di “Cambiamo la Calabria” di viale Marconi, 72 alla presenza di Mancini, Bevilacqua, Bicchielli e Quagliariello. Dopo l’introduzione di De Nisi, l’intervento del presidente Toti.