“Nel centrosinistra il Pd è allo sbando, l’ultima vicenda che ha riguardato Maria Antonietta Ventura è davvero raccapricciante, bruciano candidati su candidati e non hanno rispetto della Calabria di cui non gli importa nulla. Quindi io faccio un appello ai tanti elettori di Pd e Cinquestelle di venire con noi. Tansi non è un avversraio politico, ha perso un’occasione, l’occasione di stare con una coalizione politica vincente. E’ vittima di sé stesso, la sera si addormenta in un modo e la mattina si sveglia in un altro”. E’ quanto ha dichiarato Luigi De Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria, in esclusiva al microfono di RTC.